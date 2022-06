Kimmich stoppet Italia-festen

NTB

Italias fotballherrer fikk ikke oppturen de jaktet på hjemme mot Tyskland. Joshua Kimmich sluknet kjapt den asurblå gleden i lørdagens 1-1-kamp i nasjonsligaen.

Bayern München-stjernen hamret inn utligningen med litt over et kvarter igjen i Bologna. Den kom etter at tyskerne fylte på og bet seg fast i Italia-boksen.

Få minutter tidligere hadde Lorenzo Pellegrini plassert 1-0 opp i nettaket på et innlegg fra innbytter Wilfried Gnonto. De italienske spillerne og landslagssjef Roberto Mancini smilte bredt i troen på en kjærkommen seier.

Tre dager tidligere ble Italia banket 3-0 av Argentina på Wembley i London. Det var et oppgjør mellom Europas og Sør-Amerikas mesterlag. Ydmykelsen kom på toppen av at Mancinis lag i mars snublet i kvalifiseringen og misset VM.

Lørdagens resultat betyr at Italia bare har vunnet én av sine seks siste kamper.

Det var hele ti endringer på det italienske laget fra tidligere i uken. Yngre spillere fikk sjansen, og det var bare keeper Gianluigi Donnarumma igjen i startoppstillingen fra fjorårets EM-finale.

Tyskland kom best i gang og dominerte tungt, men fikk lite igjen for overtaket. Hjemmelaget kom etter hvert mer inn i kampen, og ni minutter før pause tvang Gianluca Scamacca fram en sterk redning fra Manuel Neuer. Målvakten fistet ballen i stolpen og ut.

Med 1-1 har fire av de fem siste møtene mellom Italia og Tyskland endt uavgjort.

Tirsdag tar italienerne imot Ungarn, mens Tyskland får engelsk besøk i München samme kveld. Ungarn topper A-divisjonens gruppe 3 etter en 1-0-skalp mot England.