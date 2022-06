Sjelden Ungarn-seier over England – gjestene buet mot igjen

NTB

Det unge publikummet i Budapest leverte en ny pinlig forestilling da Ungarn slo England 1-0 i nasjonsligaen. Det var landets første seier over England på 60 år.

Som i september i fjor ble det pipekonsert da England-spillerne rett i forkant av kampen knelte for å markere mot rasisme. Den gang svarte britene med storspill og 4-0-seier, mens det ble 0-1 tap lørdag etter Dominik Szoboszlais straffescoring midtveis i annen omgang.

Ungarns tilhengere har flere ganger dummet seg ut med rasistiske ytringer og dårlig tribuneoppførsel. Det spesielle i lørdagens kamp var at 90 prosent av de om lag 30.000 tilskuerne var barn.

Barn

Ungarn har nemlig fått en straff av Uefa på grunn av supporternes dårlige oppførsel i fotball-EM i fjor sommer. Hjemmekampene skal egentlig spilles for lukkede dører, men Uefa har gått med på at barn under 14 år, sammen med én voksen per tiende barn, får være på tribunene.

Det var ingen piping under de to landenes nasjonalsanger før kampen, men da England-spillerne gikk ned på ett kne, kunne man høre massiv piping fra tribunene.

Selve kampen var jevnspilt med omtrent like mange sjanser til hvert av lagene. Ungarn fikk straffespark da Zsolt Nagy gikk i bakken i duell med Reece James etter 63 minutter. England-spillerne protesterte heftig, men dommer Artur Dias var sikker i sin sak. Szoboszlai trillet kontrollert inn 1-0 lavt i hjørnet.

Kvitt «forbannelse»

England førte kampen de siste 25 minuttene, mens Ungarn måtte forsvare seg intenst. Det klarte vertene bra, og dermed sikret de en overraskende og sterk seier i A-divisjonens gruppe 3.

Akkurat England har vært et lite mareritt for Ungarn i mange år, og enkelte har snakket om en «forbannelse» som gjør at ungarerne aldri slår engelskmennene i fotball.

Forrige triumf fant sted helt tilbake i VM i 1962, i en periode der Ungarn hadde hatt et meget bra landslag i en årrekke. Siden ble det 12 engelske seirer og tre uavgjortkamper før lørdagens 1-0-triumf i Budapest.