Ruud til finale i Roland-Garros: – Spilte noe av min beste tennis i år

Casper Ruud tar her innover seg at han er finaleklar i Roland-Garros. Foto: Michel Euler / AP / NTB

NTB

Casper Ruud kviknet til og danket ut tennisveteranen Marin Cilic i semifinalen i Roland-Garros. Han kan bli første norske mann til å vinne en Grand Slam-tittel.

Etter en trå start spilte Ruud seg til seier med sifrene 3-6, 6-4, 6-2, 6-2. På veien malte han i stykker 33 år gamle Cilic. Kroaten greide ikke å holde tritt med tempoet over tid på Philippe Chatrier-banen.

I både tredje og fjerde sett ble Cilic brutt av Ruud i første game. Det gjorde livet surt mot en hardtslående nordmann, som totalt fikk inn fem bruddballer i kampen.

Grussuksessen i Paris gir også bestenotering på ATP-rankingen. Ruud vil være nummer seks når den oppdateres tidlig neste uke.

– Det ble en strålende kamp for meg. Marin var best i første sett, der jeg var for defensiv. Men etter det spilte jeg noe av min beste tennis i år. Jeg er superhappy, sa Ruud i seiersintervjuet på indre bane.

Ruud møter barndomshelten Rafael Nadal i søndagens finale. Den spanske gruskongen jakter der på sin 14. tittel i Roland-Garros og sin 22. i Grand Slam-sammenheng.

Banestormer

Det blir første gang at de spiller mot hverandre, men Ruud er ikke en ukjent mann for Nadal. De har trent mye mot hverandre utenfor konkurranser.

– Han har vært idolet mitt hele livet, sa Ruud om finalemotstanderen.

– Jeg skal gjøre alt for å vinne denne kampen. Han kjenner meg, og jeg kjenner ham. Jeg har sett ham på TV i hele mitt liv, og jeg vet hvor god han er i finaler. Hvis jeg skal ha noen som helst sjanse, så vet jeg at jeg må spille drømmetennis og den beste tennisen jeg har levert noen gang, sa han videre til Discovery.

En klimaaktivist stormet banen i tredje sett på stillingen 4-1 til Ruud. Hun lenket seg fast til nettet, og spillerne gikk i garderoben. Kampen kom i gang igjen etter et kvarter.

Ruud havnet rett i trøbbel etter avbrekket. Han måtte stoppe to kroatiske bruddballer, og det greide han med solid spill mot en stadig mer sliten Cilic. Snarøya-mannen avgjorde etter tre settballer.

Vendepunkt

Fredagens semifinale var Ruuds første på Grand Slam-nivå. Han virket litt preget i starten, men vendepunktet kom tidlig i andre sett. Der stoppet han en tapsrekke på fire game for så å bryte til 2-1.

Cilic kom seg aldri til hektene igjen etterpå.

I første sett ble det 3-6-tap etter to effektive Cilic-brudd. Andre sett ga norsk 6-4-seier etter at Ruud avverget tre bruddballer i siste game. Så fulgte to sett der Ruud hadde full kontroll.

Cilic har nå tapt alle sine tre møter med Ruud. Veteranen kan vise til én Grand Slam-tittel på merittlista (US Open i 2014), mens han har finalenederlag i Wimbledon (2017) og Australian Open (2018).

Søndagens finale i Roland-Garros spilles fra klokka 15.