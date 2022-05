Carlsen skuslet bort overtak – åpnet Norway Chess med seier i armageddon

NTB

Magnus Carlsen måtte tåle poengtap i Norway Chess-åpningen da han slo kineseren Wang Hao etter armageddon tirsdag.

Som vanlig gjorde Carlsen jobben i armageddon-fasen. Der falt avgjørelsen etter 42 trekk, men langsjakken i Norway Chess kunne ha startet enda bedre for tittelforsvareren.

En ordinær seier ville gitt ham tre poeng, men måtte i stedet nøye seg med halvparten. Særskilte regler i Stavanger-turneringen sier at alle uavgjorte partier skal ha en vinner.

Trekkene satt lenge langt inne i Carlsens åpningsduell. Allerede i fjerde trekk brukte nordmannen tett på ti minutter.

Etter to timer og 13 trekk hadde Carlsen spilt seg til et solid overtak. På et tidspunkt ga sjakkcomputerne ham en vinnersjanse på 80 prosent, men seieren slapp av kroken. Upresise valg sørget for det.

Carlsen er vanligvis svært sterk når han skal forbedre en gunstig stilling. Det var ikke tilfelle tirsdag, og det utnyttet Wang. Kineseren spilte godt og tvang fram remis.

Aryan Tari er andre norske innslag i Stavanger. Han holdt aserbajdsjanske Shakhriyar Mamedyarov til remis, men kom til kort i armageddon. Tapet ga Tari ett poeng.

Norway Chess har vært arrangert hvert år siden 2013. De siste årene er turneringen blitt en av få som samler verdenseliten til spill på fysiske brett.

Carlsen satser på å vinne sammenlagttittelen for fjerde år på rad og ta sin femte totalt. Onsdag spiller han med svarte brikker mot amerikaneren Wesley So.

Feltet skal gjennom ni runder. Norway Chess avsluttes 10. juni.