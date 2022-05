Klæbo beholder egen smører på landslaget

NTB

Johannes Høsflot Klæbo får det som han vil og kan bruke Frode Pedersen som skismører i VM-sesongen. Pedersen og Norges Skiforbund er enige om en ny avtale.

Det bekrefter Stein Olav Snesrud til VG. Han er smøresjef for det norske langrennslandslaget.

– Han fortsetter. Det gjør ni andre også. Jeg mangler svar fra en til, og så er teamet klart, sier Snesrud.

Pedersens videre rolle på landslaget var en del av forhandlingene da Klæbo og skiforbundet ble enige muntlig om en ny utøveravtale foran 2022/23-sesongen.

Først en måned senere er floken om Klæbos smører løst.

– Det ser nå ut til at forbundet og Pedersen har funnet en god løsning. Vi har enda ikke fått signert, men det regner jeg med at vi får gjort ganske snart, sier far og manager Haakon Klæbo til Adresseavisen.

Langrennslandslaget samles snart på Sognefjellet. Det blir første samling foran en sesong med VM i Planica som det store høydepunktet.