Messi avslører coronatrøbbel

NTB

Lionel Messi forteller om store luftveisproblemer da han ble smittet av coronaviruset tidligere i år. Fotballstjernen kunne ikke løpe på halvannen måned.

I et intervju med TV-stasjonen TYC Sports forklarer Messi at det ble ille etter at han pådro seg viruset i begynnelsen av januar.

– Sykdommen min etterlot meg med ettervirkninger i lungene, sa Messi til TV-stasjonen gjengitt av CNN.

– Det varte i halvannen måned hvor jeg ikke kunne løpe fordi lungene mine var påvirket.

Paris Saint-Germain-spilleren mistet tre kamper med viruset.

– Jeg kom tilbake før jeg burde. Det ble kun verre av det, men jeg ville bare i gang igjen, sa argentineren.

Messi spilte 26 ligakamper for PSG sist sesong. Det resulterte i 6 mål og 14 målgivende pasninger.