Golf: Hovland avsluttet svakt i Fort Worth

Viktor Hovland avsluttet med en runde på ett slag over par i PGA-turneringen i Fort Worth, Texas. Foto: Emil Lippe / AP / NTB

NTB

Viktor Hovland avsluttet PGA-turneringen i Texas med to birdier og tre bogeys. Han endte på totalt to slag under par.