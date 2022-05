Avspark i Champions League-finalen utsatt av sikkerhetshensyn – kaos utenfor stadion

NTB

Avsparket i Champions League-finalen i fotball ble utsatt på grunn av kaos utenfor stadion. Arrangøren får krass kritikk.

Den siste beskjeden fra arrangøren var at kampen skulle starte 21.36. 21.23 startet sangeren Camila Cabelo sin opptreden som skulle være før kampstart. Og kort tid senere ble kampen endelig startet.

Ifølge TV 2 ser det ut til at de fleste tilskuerne da hadde kommet seg inn.

Sky News skriver at det har vært store problemer med å få Liverpool-fansen inn på stadion. Den engelske klubben møter Real Madrid i finalen. Sky skriver også at BT Sport, som har rettigheter til kampen, melder at politiet har brukt tåregass mot fans.

Journalisten Andy Kelly fra Liverpool skriver også på Twitter at det er brukt tåregass.

– Det er null kommunikasjon med fansen. Ingen kunngjøringer om hvorfor vi fortsatt er her. Hvorfor vi er blitt tåregasset eller at avspark er utsatt, skriver Kelly.

– Farlig

Flere Twitter-brukere skriver at politiet bruker tåregass – eller annen type gass – mot fans.

– Det er umulig å komme inn på stadion. Dette synes å være veldig farlig, skriver fotballegenden Gary Lineker på Twitter.

Også han retter kritikk mot arrangøren og kaller det skammelig og farlig.

Kaos

Det er meldt om stort kaos utenfor Stade de France, der finalen spilles. Finalen ble flyttet fra St. Petersburg på grunn av Russlands angrep på Ukraina.

Videoer som er lagt ut i sosiale medier viser fans som løper gjennom portene. Flere medier melder at en rekke fans uten billett har klart å ta seg inn på stadion.

Ifølge Sky News er fansen på tribunene svært misfornøyd med at kampstart utsettes. Det er mange som uttrykker sin misnøye med måten arrangøren har håndtert gigantkampen.

Lagene:

Dette er lagene som startet kampen:

Liverpool (4-3-3): Alisson Becker – Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Andy Robertson – Jordan Henderson, Fabinho, Thiago – Mohamed Salah, Sadio Mané, Luis Diaz.

Real Madrid (4-3-3): Thibault Courtois – Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy – Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric – Federico Valverde, Karim Benzema, Vinicius Junior.