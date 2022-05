Fagermo etter nytt nederlag: – Vi taper på to dødballer

NTB

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo ville ikke snakke ned sitt eget lag etter 0-2-tapet for erkerival Lillestrøm, men er skuffet over dødballstatistikken.

Vålerenga står uten seier på de fire siste kampene, og i de tre siste har det blitt dødballmål mot i samtlige kamper.

– Vi taper på to dødballer, og det er det Lillestrøm er. Det er en tett og jevn kamp som vi er bra med i. De skaper nesten ikke en målsjanse. Vi burde ha skapt litt mer, selv om vi gjør en god bortekamp, sa Fagermo til Discovery.

– Jeg er ikke fornøyd med at vi slipper inn to dødballer. Vi har sluppet inn dødballer i tre kamper på rad, og det gjør at vi taper kamper. Der har vi stort forbedringspotensial, fortsatte treneren.

Han var opptatt av å se helheten, der han mente at laget hans var fint på høyde med LSK.

– Som trener må man se helheten. og det er en tett og jevn kamp, kanskje en kjedelig kamp. Det er lite målsjanser begge veier.

Han er likevel klar på at tapene ikke kommer av at de har uflaks.

– Det er ikke uflaks. Vi må score på sjansene, og det går på dyktighet. Det er klart vi har lite poeng, og det er en skuffende seriestart.