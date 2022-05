AaFK snudde til seier mot Jerv – klatret på tabellen

Isak Dybvik Määttä ble helten for AaFK mot Jerv onsdag. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB Les mer Lukk

NTB

Det så en stund ut til at Jerv skulle slå Aalesund på bortebane, men med to raske mål sent i kampen snudde hjemmelaget til seier og tre poeng.