Zlatan ute med skade i sju-åtte måneder

Zlatan Ibrahimovic feiret seriegullet med en sigar sist søndag. Foto: Spada / LaPresse via AP / NTB.

Zlatan Ibrahimovic er kneoperert og blir borte fra fotballbanen i sju-åtte måneder, melder Milan på sitt nettsted.

40-åringen har slitt med kneet i lengre tid og har ikke spilt fra start siden 17. januar. Operasjonen skjedde i Lyon og skal ha vært planlagt en tid i forveien.

Zlatan fikk noen minutter i serieavslutningen mot Sassuolo søndag. Da vant Milan 3-0, og klubben tok sin første serietittel på elleve år.

Svensken fyller 41 år i oktober. Hans kontrakt med Milan utløper om én måned.

Hovedpersonen selv spøkte med muligheten av at han kan ha spilt sin siste kamp da han talte til spillerne etter at seriegullet ble sikret søndag.

Zlatan samlet alle lagkameratene rundt seg i garderoben, før han åpnet med å si: «Gutter, slapp av, jeg er ikke i ferd med å si takk for meg».

Interessen rundt Milan og Zlatan er såpass stor at pressemeldingen om svenskens operasjon gjorde at klubbens nettsted ikke tålte all pågangen. Det tok en drøy halvtime fra pressemeldingen ble lagt ut til Milans nettside var oppe igjen.