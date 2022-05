Thomas Ulsrud under curlingkampen mellom Norge og Sverige i vinter-OL i Pyeongchang.

Curlinglegenden ble 50 år.

Thomas Ulsrud er død etter lengre tids kreftsykdom. Det skriver VG.

– Jeg synes han var en helt unik fyr. Alltid positiv og optimistisk. Han brydde seg om andre og ville alle vel. Han hadde ikke en eneste uvenn. Middagen sto alltid klar når jeg kom hjem, så sant han ikke var ute og reiste med curlingen, sier kona Elin Grødal til VG.

Paret har sønnen Jesper (20) sammen.

Ulsrud døde hjemme. Grødal sier til VG at ektemannen til sin siste dag var hundre prosent sikker på at han kom til å bli frisk, og at han derfor ikke ville fortelle offentligheten om sykdommen.

Dette var curlingspilleren Thomas Ulsrud Født i Oslo 21. oktober 1971 (50 år) Klubb: Snarøen Rolle: Skip Meritter: 1 VM-gull (2014), 2 EM-gull (2010, 2011), 1 OL-sølv (2010), 1 VM-sølv (2015), 6 EM-sølv, 3 VM-bronse, 3 EM-bronse. 3 OL-deltakelser (2010, 2014, 2018) Tok bronse i junior-VM i 1988. Aktuell: Døde tirsdag etter lengre tids kreftsykdom. (NTB)



Han fikk kreftdiagnosen i desember 2020.

Thomas Ulsrud var skip da Norge tok sølv i OL i Vancouver i 2010, og igjen da de norske gutta ble verdensmestere i 2014.