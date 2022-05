Liverpool ber om hjelp – vil unngå billettkaos før mesterligafinalen

NTB

Liverpool oppfordrer sosiale medier til å stenge over 50 kontoer som mistenkes for ulovlig salg av billetter til Champions League-finalen.

Svartebørssalg er blitt et problem i fotballen. Senest i europaligakvartfinalen mellom Barcelona og Eintracht Frankfurt ble det solgt billetter til en stykkpris på opptil 12.000 kroner.

Liverpool har bedt sosiale medier om hjelp før lørdagens finale mot Real Madrid i den gjeveste europacupen. Klubben vil at over 50 kontoer skal stenges fordi de mistenkes for å være involvert i ulovlig billettsalg.

På egen hånd har Liverpool identifisert 13 supportere som har forsøkt å videreselge finalebilletter. De har fått billettene inndratt og risikerer ytterligere straff.

Supportere oppfordres også til å være varsomme. Det kan være falske billetter i omløp.

– All form for billettbedrageri kommer til å bli undersøkt. Om en supporter blir tatt i å forsøke å selge billetten sin, kan det resultere i utestengelse på livstid fra arenaen, opplyser Liverpool i en uttalelse.

Lørdagens fianle spilles på Stade de France nord for Paris.