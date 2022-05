Finland fordømmer Jelena Välbes FIS-kandidatur

NTB

Russlands skipresident Jelena Välbe stiller til gjenvalg til styreplass i Det internasjonale skiforbundet. Det vekker sterke reaksjoner før FIS-kongressen.

Reaksjonene kommer som følge av Russlands krigføring i Ukraina.

– Det er utrolig opprørende. Vi fordømmer hennes kandidatur fullstendig, sier leder Markku Haapasalmi i Finlands skiforbund til Ilta-Sanomat , gjengitt av Dagbladet.

Langrennsløper Marcus Grate fra Sverige er opprørt.

– Det er ingen mulighet for at Välbe vil kunne få plass i styret. Det er ille at hun i det hele tatt er innstilt, sier Grate til Expressen.

Norges avtroppende skipresident Erik Røste uttalte seg kritisk forrige måned om samme sak.

– Slik situasjonen er nå, bør hun ikke gjenvelges. For meg blir det et paradoks at vi skal utelukke løpere og gjenvelge ledere. De er jo som regel enda tettere på det politiske systemet enn de aktive, sa Røste.

Røste stiller til valg og er én av de 23 nominerte som kjemper om 18 plasser i FIS-styret. Ved forrige valg fikk Røste flest stemmer av alle.