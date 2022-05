Sjakk: Carlsen til semifinalen – Tari slått ut

Magnus Carlsen under Meltwater Champions Chess Tour i oktober. Foto: Torstein Bøe / NTB.

NTB

Magnus Carlsen avgjorde kvartfinalen mot David Anton i Champions Chess-turneringen og er klar for tirsdagens semifinale.

Carlsen vant kampen 2,5-0,5 etter at han vant begge sin partier med hvite brikker. I det siste partiet med svarte brikker endte det med remis mellom nordmannen og spanjolen.

– Et godt resultat selv om det ikke var så godt spilt. Men han gjør det med stil, sa TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Carlsen mente kampen var vanskeligere enn scoren tilsa.

Det blir ikke avgjort hvem Magnus Carlsen møter i semifinalen før senere mandag. De to siste kvartfinalekampene pågår fortsatt, men det kan ligge an til at motstanderen blir kineseren Ding Liren. Liren møter Shakhriyar Mamedyarov fra Aserbajdsjan i sin kvartfinale.

– På papiret blir en semifinale mot Ding det absolutte tøffeste jeg kunne få i denne turneringen, sa Carlsen til TV 2.

Aryan Tari var i en kvartfinale i en turnering av dette formatet for første gang etter godt spill i gruppespillet gjennom helgen.

Men i kvartfinalen stoppet det opp for den unge nordmannen, og det ble tap 0,5-2,5 mot nederlenderen Anish Giri. Giri er ranket klart bedre enn nordmannen, og seieren var ventet.

– Jeg gjorde så godt jeg kunne. Anish spilte utrolig bra og var bedre enn meg, sa Tari til TV 2.

Den siste kvartfinalen spilles mellom inderen Rameshbabu Praggnanandhaa og Wei Yi fra Kina.

Det er semifinaler tirsdag, mens finalen avvikles over to dager onsdag og torsdag.