Bodø/Glimt anker Knutsens Uefa-utestengelse

NTB

Bodø/Glimt har bestemt seg for å anke karantenen trener Kjetil Knutsen ble ilagt av Det europeiske fotballforbundets etter conferenceligakampen mot Roma.

Det bekrefter daglig leder Frode Thomassen overfor Avisa Nordland mandag.

Både Glimt-trener Knutsen og Romas keepertrener Nuno Santos ble utestengt etter bråket på Aspmyra.

– Vi mener Kjetil ikke skal ha noen sanksjoner, og vi er uenig i at de to skal likebehandles. Han får samme type sanksjon som Nuno Santos og vi opplever at rett skal være rett, sier Thomassen til lokalavisen.

– Vi har lagt hendelsen bak oss og ser framover. Men vi er uenige i vurderingene som er gjort, og ønsker å begrunne hva vi mener, sier Glimt-lederen også.

I etterkant av episoden mellom Knutsen og Santos valgte Glimt også å anmelde Roma-treneren til politiet. I etterkant er saken henlagt, men Thomassen opplyser at Glimt nå har bedt om å få innsyn i saksgrunnlaget.

Fristen for å klage på henleggelsen utløper i slutten av denne måneden.

Kjetil Knutsen har allerede sonet den ene av de tre kampene han ble utestengt i av Det europeiske fotballforbundet (Uefa).