Hovland statist i PGA-mesterskapet – Justin Thomas vant etter vilt drama

NTB

Viktor Hovland var i favorittsjiktet før det amerikanske PGA-mesterskapet, men endte som statist. Justin Thomas vant i omspill etter et vilt drama.

Mito Pereira fra Chile hadde tre slags ledelse før siste runde. Tross en tung runde beholdt han ledelsen helt til siste hull, der han slo ballen i vannet, pådro seg dobbeltbogey og falt til delt tredjeplass.

Dermed havnet amerikanerne Justin Thomas og Will Zalatoris i omspill om seieren. Thomas var brennhet på sisterunden. Med 67 slag var han åtte slag bedre enn Pereira og fire bedre enn Zalatoris søndag.

I et omspill over tre hull (banens 13., 17. og 18.hull) seiret han med to birdier og en par, mens Zalatoris bare greide én birdie. Johnson tok sin annen seier i turneringen. Han vant også i 2017.

Viktor Hovland endte på delt 41.-plass. Han var aldri i tetstriden.