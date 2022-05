Høgmos Häcken vant toppkamp mot Malmö

Per-Mathias Høgmo har nytt stor suksess etter at han tok over som trener i Häcken. Foto: Adam Ihse/TT / NTB

NTB

Per-Mathias Høgmo og hans Häcken flyr høyt om dagen og vant sin fjerde kamp på rad med 2-1 borte mot gullfavoritt Malmö i Allsvenskan søndag.

Seieren gjør at Høgmos menn ligger på 2.-plass med dårligere målforskjell enn serieleder Hammarby. Sistnevnte vant 3-0 hjemme mot IFK Norrköping tidligere på dagen.

Mot Malmö sto det 0-0 til pause for Häcken, som tok kommandoen tidlig i 2. omgang.

Etter 52 minutter kontret Høgmos lag. Alexander Jeremejeff var sikker alene med keeper etter å ha blitt spilt fram av Oscar Uddenäs og satte inn sin niende scoring for sesongen. Spydspissen, som var Molde-aktuell før sesongen, har fire mål flere enn nestemann på toppscorerlisten i den svenske toppdivisjonen.

Snaut ti minutter senere var Jeremejeff servitør da han spilte gjennom Gustav Berggren, som doblet ledelsen for Häcken.

Abdul Abubakari reduserte for Malmö etter 77 minutter, men Høgmos menn holdt unna og sikret seieren.

Even Hovland spilte nok en gang hele kampen for Häcken, mens Tomas Totland kom inn til pause. Jo Inge Berget fikk 73 minutter fra start for Malmö, men klarte ikke å sette sitt preg på kampen.

Det var ikke eneste kamp med norske profiler. Lars Sætra scoret vinnermålet rett før slutt da Kalmar vant 1-0 over Djurgården. Både han og Oliver Berg spilte hele kampen for hjemmelaget, som er oppe på femteplass.

Like bra var ikke dagen for Eman Markovic og Daniel Eid i IFK Norrköping.