Sørloth frisk i en omgang da Real Sociedad avsluttet med tap

NTB

Alexander Sørloth herjet med Atlético Madrid-forsvaret i en omgang, men fikk ikke uttelling. Real Sociedad måtte tåle 1-2-tap i sesongens siste kamp.

Hjemmelaget var klart best i første omgang og burde ha ledet ved pause. Sørloth serverte Rafinha to kjempesjanser som ble misbrukt. Nordmannen burde også hatt straffespark da han ble felt, men dommeren fikk ikke med seg at han ble sparket på foten.

Etter sidebytte var det helt andre takter fra Atlético, og Rodrigo de Paul scoret ledermålet med en suser i krysset før Angel Correa skrudde inn 2-0.

Sørloth ble byttet ut i det 72. minutt og endte med fire seriemål på 33 kamper i leieoppholdet.

Innbytter Jon Guridi reduserte på overtid i styrtregnet, men Atlético berget seieren.

Herjet

I den første omgangen var Sørloth meget god. I det 30. minutt herjet han på høyresiden, kjempet seg forbi en motspiller og slo hardt inn. Keeper ga retur rett i beina på Rafinha, som ikke fikk stokket dem i tide.

Ti minutter senere ble Sørloth felt, men uten å få straffespark. I det 44. minutt spilte han en smart pasning til Rafinha, som var helt alene foran mål, men skuddet gikk rett utenfor.

Gjestene skapte ingenting i første omgang, men den andre halvdelen hadde så vidt startet da Matheus Cunha dundret ballen i tverrliggeren. I det 51. minutt prøvde Sørloth forgjeves å vinne ballen fra Geoffrey Kondogbia, som spilte opp på Antoine Griezmann. Franskmannen la igjen til De Paul, som la ballen til rette med sålen og klinte den i krysset.

Correa punkterte ballen med assist fra Koke etter et fint angrep.

Ny Barca-smell

Atlético Madrid på tredjeplass endte bare to poeng bak Barcelona, som etter å ha tapt 0-2 for Villarreal hjemme på Camp Nou måtte se Real Madrids seiersmargin bli hele 13 poeng. Alfonso Pedraza og Moi Gomez scoret for Villarreal.

Sevilla vant 1-0 over Athletic Bilbao og endte poenget bak Atlético.

Real Sociedad endte på sjetteplass, tre poeng bak Betis og tre foran Villarreal.

Tidligere søndag berget Mallorca og Cádiz plassen med borteseirer mot henholdsvis Osasuna (2-0) og Alavés (1-0). Granada spilte 0-0 mot Espanyol og endte poenget bak Getafe, Mallorca og Cádiz. Dermed rykker laget ned sammen med Levante og Alavés.