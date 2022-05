Drømmetreff og overtidsmål da Haugen reddet AaFK

Aalesunds Sigurd Haugen jubler etter å ha scoret et drømmemål som ga 1-1 mot Sarpsborg. Senere la han på til 2-1. Les mer Lukk

NTB

Et lekkert treff og et overtidsmål gjorde Sigurd Haugen til redningsmann for Aalesund. Det ble 2-1 over Sarpsborg tross keepertabben til Sten Grytebust.