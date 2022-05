Strømsgodset avgjorde med tre mål på fire minutter før pause

NTB

Fire minutters mareritt i 1. omgang ødela for Vålerenga borte mot Strømsgodset. Da scoret hjemmelaget tre ganger og vant til slutt 3-2 i eliteserien i fotball.

Fra det 33. til det 37. minutt sjokkerte Strømsgodset et Vålerenga som fram til da hadde styrt kampen på Marienlyst. Johan Hove, Lars-Jørgen Salvesen og Lars Vilsvik sto bak målene. Gjestene fra Oslo reduserte to ganger i 2. omgang ved Vidar Örn Kjartansson og Aron Dønnum.

Med seieren rykket Strømsgodset opp til fjerdeplass på tabellen med sine 13 poeng. Vålerenga blir stående med 10 poeng.

– Det er jo litt flytsone som vi utnyttet. Det er noe som kjennertegner oss for tiden, sa målscorer Johan Hove til Discovery,

– Jeg må si det er veldig spesielt. På 500 kamper kan jeg ikke huske å ha ligget under 0-3 når laget har styrt kampen slik vi gjorde. Vi styrte det meste og skapte et par-tre gode sjanser, sa VIF-trener Dag-Eilev Fagermo til Discovery.

Sjokkbehandling

Formlaget Strømsgodset har nylig slått Rosenborg 3-0 hjemme og Kristiansund på bortebane med samme sifre, men hjemmelaget var tafatt og tannløst innledningsvis. Altfor mye ballmist gjorde at gjestene fikk uvanlig mye rom å spille i. Den notoriske måltjuven Vidar Örn Kjartansson hadde et par farlige muligheter.

Mot spillets gang sendte Johan Hove Strømsgodset i ledelsen med 1-0 etter 33 minutter. Nærmest rett fra avspark var Lars-Jørgen Salvesen framme og banket inn 2-0 fra hjørnet av 16-meteren. Forsvarsspillet til Vålerenga var alt annet enn solid.

Så var det Lars Vilsvik som snappet opp en løs ball inne i feltet etter en corner og gjorde 3-0. Vålerenga kollapset fullstendig i løpet av tre-fire minutter på Marienlyst.

Opphenting

Tidlig i 2. omgang klarte Vålerenga å redusere, og endelig lyktes det for Kjartansson. Tobias Christensen fikk slått tilbake inn i feltet, og islendingen scoret sitt fjerde mål for sesongen. Dermed måtte Godset se ett mål gå inn etter tre kamper uten et eneste baklengs.

Så skulle det endelig lykkes for Aron Dønnum. Etter 67 minutter kombinerte han flott med Osame Sahraoui, fikk ballen tilbake og satte 2-3-målet via hanskene til Viljar Myhra.

Vålerenga var også nær utligning, men innbytter Henrik Udahl traff tverrliggeren fra to-tre meter etter å ha fått ballen i låret på Sahraouis innlegg.