Leeds beholdt plassen etter drama: – Jeg feirer vanligvis ikke sånt

Raphinha jubler for sin straffescoring mot Brentford. Foto: John Walton / PA via AP / NTB

NTB

Leeds vant sin første kamp på halvannen måned og holdt seg i Premier League. Burnley tapte hjemme mot Newcastle og må ta turen ned en divisjon.

Med lik poengsum som Burnley, men for dårlig målforskjell, var utgangspunktet for Leeds enkelt før kampen: Ta flere poeng enn Burnley.

Leeds vant 2-1, mens Burnley røk 1-2 hjemme mot Newcastle. Burnley skapte nok av sjanser til å få med seg poeng mot Newcastle, men var ikke nøyaktig nok.

Leeds sto på sin side med to poeng på de fem siste kampene og tok sin første trepoenger siden seieren over Watford 9. april. Det har vært en sesong hvor mye har gått på tverke. Leeds-spillerne jublet og var lettet etter kampslutt.

– Utrolig. I starten av sesongen så vi ut til å gjøre det mye bedre, men etter all motgangen har det vært ryggen mot veggen. Det er suksess i seg selv i dag. Jeg er ikke en som vanligvis feirer sånt, men etter denne sesongen vil jeg det, sa kaptein Liam Cooper til Sky Sports.

Det ble for sjette sesong på rad tap i sesongavslutningen for Burnley, og Mike Jacksons mannskap må ta turen til Championship etter seks sesonger på øverste nivå.

Les mer om Premier League her.

Burnley rykker ned sammen med Norwich og Watford.

Leeds-fansen forventet å se stjernespiss Patrick Bamford i kamptroppen etter en uke med trening etter sin siste skade. Leeds opplyste før kampen at Bamford har fått koronaviruset. Angriperen har trøblet like mye som Leeds denne sesongen og har kun spilt tre kamper siden jul på grunn av en skade i foten i tillegg til problemer med hamstringen. Jesse Marsch tok over ansvaret fra Marcelo Bielsa i slutten av februar.

Wilson-dobbel

Newcastle kom seg unna nedrykksstriden etter at Howe tok over klubben. Kun Liverpool, Manchester City og Tottenham hadde tatt flere poeng i Premier League i 2022 før den siste runden.

Før 20 minutter var spilt scoret Callum Wilson på straffespark for Newcastle. I forkant av Nathan Collins oppe med en arm på en corner. Samtidig scoret Joe Gelhardt mot Brentford, men hans scoring ble annullert for offside. Likevel var Leeds på trygg grunn enn så lenge.

Burnley rykker ned etter seks strake sesonger i Premier League.

Ti minutter ut i annen omgang fikk Leeds straffespark da Raphinha ble felt. Han satte straffesparket kaldt i mål, og Burnley måtte dermed ha to mål på en drøy halvtime for å holde plassen.

Beklager til familien

Fem minutter senere satte Wilson inn sitt andre og gjorde vondt til verre for Burnley. Maxwell Cornet reduserte ni minutter senere og ga laget et håp.

To mål selv, eller én Burnley-scoring og en Brentford-scoring, var det Burnley kunne klamre seg til.

Sergi Canós utlignet for Brentford. Han feiret med å ta av seg trøya, og to minutter senere ble han sendt i dusjen for sitt andre gule. Én scoring den ene eller andre veien var dermed utgangspunktet for de siste minuttene.

– Vi var klar over stillingen i Burnley, og jeg spurte hvert 10. minutt. Jeg må beklage til min kone og mine barn for de seks siste ukene. Det har vært stressende, jeg skal ikke lyve, sa kaptein Cooper.

Burnley skapte sjanse på sjanse, men måtte innse at Premier League-eventyret er over for denne gang.

Jack Harrison hamret inn 2-1 på overtid, og Leeds kunne starte feiringen.

– Vi er knust, men gjennom sesongen har vi ikke vært gode nok. Vi må være bedre enn vi har vært, og vi har fått som fortjent ved ikke å gjøre nok, sa Burnleys James Tarwkowski.