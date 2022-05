Manchester City sikret ligatittelen med vanvittig comeback – Liverpool-seier til ingen nytte

Manchester Citys vanvittige comeback mot Aston Villa sørget for at de lyseblå vant Premier League-tittelen. Foto: Dave Thompson / AP / NTB

Manchester City vendte fra 0-2 til 3-2 mot Aston Villa og sikret ligagullet i Premier League i siste serierunde søndag. Liverpool ble henvist til 2.-plass.

Liverpool måtte vinne mot Wolverhampton samtidig som Manchester City avga poeng mot Aston Villa dersom ligatittelen skulle ende opp hos de røde på Merseyside. Tittelrivalene var storfavoritter i hvert sitt oppgjør, men begge fikk slite.

Med et kvarter igjen jaget Liverpool ledermål og serieledelsen mot Wolverhampton på stillingen 1-1, men da startet City sin opphenting. Villa hadde tatt to måls ledelse ved Matty Cash og Philippe Coutinho, men mål av Ilkay Gündogan, Rodri og Gündogan igjen i løpet av drøyt fem minutter ga City ledelsen.

Mohamed Salah og Andy Robertson sørget for 3-1 for Liverpool, men den nødvendige hjelpen fra klubblegenden Steven Gerrard og hans Aston Villa kom ikke. City holdt unna og sikret 3-2-seier og ligatittelen.

Liverpools håp om en historisk kvadrupel er dermed borte, men Jürgen Klopp og co. kan sikre seg sesongens tredje trofé i mesterligafinalen mot Real Madrid lørdag. Liverpool har allerede vunnet både ligacupen og FA-cupen denne sesongen.

Salah delt toppscorer

Liverpool var 14 poeng bak Manchester City på tabellen midtveis i januar, men sørget med fantastisk form utover våren for at gullkampen i Premier League levde til siste slutt.

Mohamed Salah har ikke vært i den beste formen mot slutten av sesongen og startet på benken sammen med Virgil van Dijk til kampen mot Wolverhampton. Begge Liverpool-profilene har slitt med skader den siste tiden og ble spart ettersom Liverpool hadde ett øye på den kommende mesterligafinalen.

Liverpool trengte likevel Salah for endelig å sette ledermålet mot Wolverhampton, som sjokkerte Liverpool da Pedro Neto sørget for Wolves-ledelse etter drøyt to minutter.

Sadio Mané utlignet før pause etter et nydelig framspill med hælen fra Thiago, og med ti minutter igjen av kampen pirket Salah inn 2-1. Da hadde allerede City tatt ledelsen og sikret at Liverpool ikke fikk låne tabelltoppen engang.

Målet gjorde uansett at Salah sikret toppscorertittelen sammen med Son Heung-min, som tok over tronen alene et lite øyeblikk etter to mål for Tottenham mot Norwich i siste serierunde. Til slutt endte både Son og Salah med 23 ligascoringer.

Manchester City-fansen stormet banen og ødela et mål i feiringen av seriegullet.

Ny Guardiola-tittel

Men kongen i Premier League er fortsatt Manchester City, som sikret sitt fjerde ligagull de fem siste sesongene.

Det så riktignok stygt ut i lang tid i skjebnekampen mot Aston Villa. Matty Cash banket inn 1-0 for Villa kort tid før pause, og etter 68 minutters spill sørget den tidligere Liverpool-helten Coutinho for 2-0. Da så det stygt ut for Citys gullhåp.

Men Guardiola har mange strenger å spille på i sin tropp og hadde byttet inn Gündogan rett før Countinhos 2-0-mål. Tyskeren, som var Guardiolas første kjøp etter at han ankom City i 2016, stanget inn 1-2 og sørget for 3-2 etter at Rodri hadde utlignet.

Villa hadde lite å svare med, og City-fansen kunne slippe jubelen løs, Mange av dem stormet banen da dommer Michael Oliver blåste for kampslutt.

Manchester Citys toppscorer i ligaen ble Kevin De Bruyne med 15 mål, men neste sesong skal belgieren servere Erling Braut Haaland.