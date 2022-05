Martin Ødegaard kunne juble over mål og seier hjemme mot Everton, men det holdt ikke til Champions League-spill neste sesong.

NTB

Det blir ikke Champions League-spill på Martin Ødegaard og Arsenal neste år. Storseier over Everton hjalp lite ettersom Tottenham knuste Norwich 5-0.

Ødegaard og Arsenal var på full fart mot Champions League før det ble to tap på rad mot byrival Tottenham og Newcastle. De tapene gjorde at det var fordel Tottenham før siste serierunde.

Arsenal måtte vinne, mens Tottenham måtte feile. Da det sto 2-0 til Tottenham etter en halvtime var mye av spenningen borte. Det hjalp lite at Arsenal kjørte over Everton og Ødegaard scoret et flott mål.

Tottenham var minst like suverene mot Norwich og tok 4.-plassen, to poeng foran Arsenal. Dejan Kulusevski og Son Heung-min scoret to hver, mens Harry Kane også scoret.

Son banket inn 5-0 med sitt 23 mål og ble toppscorer i Premier League sammen med Mohamed Salah.

Spurs er tilbake i Champions League for første gang siden 2019. Da var klubben i det gjeve selskap fire år på rad. Siden er det blitt 6.- og 7.-plass. Nå har Antonio Conte fått skuta tilbake på rett kjøl.

For Ødegaard og Arsenal blir det europaligaen, der klubben går inn i gruppespillet. Det gjør også Manchester United. West Ham må ta til takke med conferenceligaen og gå inn i kvalifiseringen i sommer.

Fulgte hverandre tett

Tottenham og Arsenal fulgte hverandre tett, selv om de spilte drøyt 185 kilometer fra hverandre.

Tottenham tok første stikk. Rodrigo Bentancur ble spilt gjennom på kanten og la tilbake til Dejan Kulusevski som fikk styrt ballen i mål under hardt press. Svensken scoret to og står med fem mål og åtte assist siden overgangen i januar.

Etter 25 minutter smalt det i London. Alex Iwobi strakk ut armen for å stanse et skudd. Dommeren lot spillet gå, men ble kalt til sidelinjen av VAR for å se situasjonen på nytt. Gabriel Martinelli satte straffen sikkert i mål.

Dermed var både Tottenham og Arsenal oppe i 1-0.

Livsglimt fra Van de Beek

Da halvtimen ble rundet doblet Arsenal ledelsen. Eddie Nketiah styrte ballen i mål etter en corner. Nyheten rakk knapt å nå Norwich før Tottenham-spillerne svarte.

Rodrigo Bentancur plukket opp et elendig utspill fra Norwich-keeper Tim Krul og la inn i feltet. Der ventet Harry Kane som stupheadet inn 2-0.

Arsenal gjorde sitt og kjørte over Everton, men når meldingene om Tottenham-målene kom inn på høyttaleranlegget var det en kalddusj. Det samme sørget Donny van de Beek for like før pause.

Den utlånte Manchester United-spilleren viste et glimt av gammel klasse da han rev seg løs i feltet og styrte inn 1-2 for Everton.

Son til topps

Ti minutter ut i 2. omgang ordnet Cédric Soares 3-1 for Arsenal da han curlet ballen flott opp i krysset etter en corner som ble spilt lavt. En ny corner minutter senere ga 4-1 da Gabriel Magalhaes fikk ballen i feltet og satte den i mål.

Det hjalp ingenting. I Norwich hadde Tottenham få problemer. Kulusevski kunne scoret både to og tre mål. Etter 64 minutter dro han seg inn i feltet og banket ballen i krysset til 3-0.

Fem minutter senere satte Son Heung-min inn 4-0 på iskaldt vis. Like etter fyrte han løs fra distanse og med et vakkert mål fikk han delt førsteplass på toppscorerlisten.

I London satte Ødegaard et flott punktum på sin første hele sesong i Arsenal. Nordmannen fintet seg fri i feltet og satte ballen trygt i mål med bredsiden.

Det er blitt sju mål og fire assist på Ødegaard i Premier League denne sesongen.