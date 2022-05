Wangberg hentet i ambulanse i Stabæk-seier

NTB

Åsane tok årets første seier i 1. divisjon med 3-2 i Sogndal. Stabæk slo Raufoss, men måtte se Simen Wangberg bli hentet i ambulanse etter en hodesmell.

Stabæk fortsetter å kjempe i toppen av tabellen og slo Raufoss 4-0 på bortebane. Sturla Ottesen fanget opp en ball bak i feltet etter et innlegg og dunket den i mål etter 34 minutter.

Kornelius Normann Hansen scoret to ganger på tampen før Fredrik Krogstad satte inn 4-0. Det ble dermed en sterk borteseier for Stabæk. På 0-4 fikk Nicolai Fremstad rødt kort da han taklet som bakerste mann for å unngå at det ble 0-5.

Men kampen ble preget av at Stabæks Simen Wangberg måtte bli hentet med ambulanse ute på banen etter å ha fått en hodeskade i en duell der han stanget inn i en motspiller.

Den tidligere RBK-, Brann- og TIL-helten fikk behandling på gressmatta i noen minutter før ambulansen kom inn og hentet ham. Wangberg ga tommel opp til publikum som hyllet ham da han ble tatt inn i ambulansen.

Stabæks pressekontakt Joakim Mjøen opplyser til NTB at det skal gå bra med Wangberg og at det ikke ser ut til å være snakk om en alvorlig skade.

Stabæk er oppe på tredjeplass, tre poeng bak Brann på 2.-plass og fem bak ledende Mjøndalen.

Ronaldo-feiring og perlemål

Åsane har fått en tøff start på sesongen, men fikk et etterlengtet pusterom fra bunnstriden med borteseieren i Sogndal.

Axel Kruger ga Sogndal en god start da han plukket opp en retur på 16-meteren og sendte en markkryper inn i nettet etter 20 minutter. Åsane svarte med to kjappe scoringer før pause.

Først feiret Ryan Doghman som Cristiano Ronaldo etter å ha utlignet alene med keeper etter 32 minutter, før Jonas Eide Vågen curlet ballen i krysset med et langskudd som var Ronaldo verdig.

Det så ut som om seieren skulle glippe for Åsane igjen da Martin Ove Roseth utlignet like etter pause, men 20 minutter før full tid jublet Åsane igjen. Senai Hagos fikk pirket inn 3-2 fra kloss hold og skrå vinkel.

Sogndal har nå to tap på rad og er på sjuendeplass, tre poeng bak Stabæk.