Englands fotballforbund tar grep mot banestorming

Hundrevis av Everton-tilhengere stormet banen etter at Premier League-plassen ble sikret med seier over Crystal Palace. Banen ble stormet også underveis i kampen. Nå griper FA inn. Foto: Jon Super, AP / NTB

NTB

Englands fotballforbund (FA) går i rette med banestormingen som har bredt om seg på fotballarenaer i landet den siste tiden. Forbundet truer med sanksjoner.

Det har vært gjentatte tilfeller av at publikum har tatt seg inn på banen den siste tiden, sist torsdag da Everton berget plassen i Premier League med 3-2-seier over Crystal Palace og da Port Vale tok seg til opprykksfinale med straffeseier mot Swindon. Flere ganger har det vært voldshendelser i tumultene.

I en uttalelse på sitt nettsted beskriver FA dette som «antisosial oppførsel» og slår fast at samtlige tilfeller er under etterforskning. Forbundet sier også at det vil se på mulige regelendringer for å slå ned på fenomenet.

– Fotballarenaer skal alltid være et trygt sted for alle, og disse hendelsene er fullstendig uakseptable. Det er ulovlig å ta seg inn på banen på alle arenaer, og disse bruddene setter spillere, tilhengere og andre involverte i fare. Det kan ikke fortsette, skriver FA.

– Klubbene spiller en viktig rolle i dette spørsmålet, og de må hindre at banestorming forekommer. De må også reagere mot dem som bryter reglene og loven. FA vil jobbe med klubbene om dette i tillegg til disiplinære reaksjoner.