IOC advarer russiske stjerner: – Krigsstøtte får konsekvenser

NTB

Russiske idrettsprofiler må regne med å havne i trøbbel hvis de uttaler seg positivt om Kremls krigføring i Ukraina, sier IOC-president Thomas Bach.

Flere kjente russiske utøvere har gitt støtte til Russlands president Vladimir Putin og invasjonen av Ukraina. Blant dem er langrennsstjernen Veronika Stepanova.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) åpner nå for muligheten til å straffe dem som stiller seg bak Putin og hyller hans handlinger.

– Vi følger nøye med på hvem som støtter krigen gjennom uttalelser eller oppførsel, og om det får eller har fått nødvendige konsekvenser, sa Bach i en tale til IOC-kongressen fredag.

Han viste til at svømmesporten har tatt grep overfor Jevgenij Rylov. Den dobbelte OL-mesteren ble nylig utestengt i ni måneder for å ha deltatt på et Putin-show. Bach trakk også fram at turneren Ivan Kuliak tidligere i uken ble utelukket i ett år for å ha gått med bokstaven Z på podiet i en verdenscupkonkurranse i Doha.

Bokstaven er blitt brukt som et symbol på støtte til Russlands invasjon og krigføring i Ukraina.