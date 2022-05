Sjur Ole Svarstad ny hovedtrener for langrennskvinnene

NTB

Sjur Ole Svarstad får ansvaret for å lede kvinnelandslaget i langrenn de neste årene. Han tar over jobben etter Ole Morten Iversen.

Svarstad ble valgt etter en bred ansettelsesprosess. Norges Skiforbund fikk ekstern konsulenthjelp på veien.

Iversen varslet etter OL at han ikke kom til å forlenge kontrakten etter fire år som hovedtrener for langrennskvinnene. Et par uker senere ga assistenten Ola Vigen Hattestad samme beskjed.

I alt var det 23 søkere på de to ledige stillingene. Det har i flere uker vært klart at hovedjobben kom til å gå til en mann. Ingrid Wigernæs (94) var første og hittil eneste kvinne som har trent et norsk elitelandslag i langrenn.

– Det er overraskende at ingen jenter søker på hovedtrenerjobben, men vi har noen søkere på trenerjobben. Kanskje er dette et resultat av at det er blitt jobbet for dårlig med å rekruttere kvinnelige trenere i flere år. Det er synd, men ikke noe nytt at det fins få som ønsker slike jobber eller vil søke på dem, sa rådgiver Baard Lund til Adresseavisen i april.

Han jobber for Kaluna Nordic og har bistått skiforbundet med å få på plass et nytt trenerapparat.

Svarstad tar over et lag som går inn i en VM-sesong uten medaljegrossistene Therese Johaug og Maiken Caspersen Falla. Begge la nylig opp som eliteløpere.