Liverpool-reservene holdt liv i tittelkampen

NTB

Joël Matip stanget et svekket Liverpool til seier i 2-1-kampen borte mot Southampton. Den holdt gullstriden intakt foran sesongens siste Premier League-runde.

Liverpool er ett poeng bak tabelltopp Manchester City før alt skal avgjøres søndag. Der må de rødkledde sette sin lit til at klubbikonet Steven Gerrard leder Aston Villa til poeng i Citys storstue.

Samtidig må Jürgen Klopps menn gjøre jobben hjemme mot Wolverhampton. Situasjonen er lik den lagene hadde i 2019. Da vant City tittelen med 98 poeng mot Liverpools 97.

I Southampton gjorde Klopp hele ni bytter på laget som startet i FA-cupfinalen mot Chelsea tre dager tidligere. Gamblingen betalte seg i snuoperasjonen på St. Mary's.

Halvveis ut i andre omgang headet Matip inn 2-1 via en motspiller på en corner fra Kostas Tsimikas. Ballen gikk i nettet utenfor keepers rekkevidde.

Gamle kjente

Liverpool havnet under etter 13 minutter. Nathan Redmond sendte vertene foran ved å skru ballen elegant opp i lengste kryss. Like før måtte gjestenes Alisson gjøre en beinparade for å stoppe Southamptons offensiv.

Men derfra og ut tok Liverpool over. Uttellingen kom da Takumi Minamino straffet gamleklubben og gjorde 1-1 på et hardt skudd fra spiss vinkel.

Mohamed Elyounoussi spilte samtlige minutter for et Southampton-lag som kun har vunnet én av sine elleve siste ligakamper. Mot slutten presset vertene på for 2-2, men Liverpool-forsvaret holdt stand uten stopperkjempen Virgil van Dijk.

Gomez-skade

Han måtte ut med skade i lørdagens Wembley-kamp, og det samme måtte angrepsstjernen Mohamed Salah. Heller ikke Sadio Mané var i troppen tirsdag.

Liverpool har allerede vunnet to trofeer (ligacup og FA-cup), og håpet om en historisk tittelkvadrupel lever videre i minst noen dager til. Etter PL-avslutningen skal Merseyside-laget spille Champions League-finale mot Real Madrid 28. mai.

Kampen mot Southampton ga ikke bare glede for Klopp. På tampen av første omgang haltet Joe Gomez og trengte tilsyn, og forsvarsspilleren kom ikke ut på banen etter pause. Gomez har vært svært skadeplaget de siste årene.