Pálsson bekrefter ny hjertestans: – Ekstremt skuffende

NTB

Den islandske Sarpsborg-spilleren Emil Pálsson fikk hjertestans for annen gang i forrige uke, bekrefter han overfor TV 2.

– Det er dårlige nyheter. I forrige uke fikk jeg en ny hjertestans på trening da jeg var på Island, sier Pálsson til kanalen mandag.

Sarpsborg-spilleren sier videre at han hadde trent mye opp mot hendelsen, og at han begynte å føle seg klar for en retur til Norge og fotballen.

– Jeg hadde trent veldig mye de fire-fem siste månedene, og følte meg veldig bra og følte meg veldig klar for å komme tilbake til Norge og starte med full trening. Det var planen, jeg skulle flytte til Norge i dag og starte med full trening med Sarpsborg. Jeg er ekstremt skuffet. Det var noe jeg ikke trodde at skulle skje igjen, sier han.

– Første gangen var jeg veldig glad for at jeg var i live, men denne gangen var det litt mer skuffelse, og det ble veldig trist. For jeg var på et så bra sted og klar for å komme tilbake til fotballen, forklarer han.

Klinisk død

– Jeg er selvfølgelig takknemlig for at alt gikk bra, men jeg er ekstremt skuffet også.

Det var i 1.-divisjonskampen mellom Sogndal og Stjørdals-Blink i november i fjor at Pálsson, som da var utlånt til Sogndal, falt om etter tolv spilte minutter. Etter at han fikk livreddende førstehjelp ble han fløyet til Haukeland universitetssjukehus i Bergen for videre behandling.

I etterkant kom det fram at han hadde vært død i fire minutter, og at det var uklart hvordan hans fotballframtid ville se ut.

Hjertestarter

Han fikk operert inn en hjertestarter i etterkant av den uhyggelige hendelsen.

– Det vil hjelpe meg i framtiden hvis det skulle skje igjen. Det var ingen tvil om at jeg ville ha det, særlig når årsaken er ukjent, og vi ikke vet hva som er galt i hjertet. Jeg føler meg mye tryggere med hjertestarter, sa han til mediene på et pressetreff 10. november.

Nå er det uklart hva som vil skje rundt hans fremtid som fotballspiller. Han sier at han nå skal gjennom flere undersøkelser.