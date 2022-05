Zekhnini brøt måltørken da Molde vant fylkesderbyet mot AaFK

NTB

Rafik Zekhnini scoret sitt første mål på 512 dager i Moldes 2-0-seier over Aalesund i Eliteserien mandag. Det var romsdalingenes fjerde trepoenger.

24-år gamle Zekhnini hadde før kampen ikke scoret siden 12. desember 2020, da for sveitsiske Lausanne mot Luzern. Siden den gang har det både blitt lite spilletid og magert med scoringer. Han spilte i alt tolv seriekamper for Molde sist sesong uten å notere seg i målprotokollen.

Mandag fikk han «endelig» hull på byllen da han fikk stå alene foran mål og dunke inn 2-0 like før pause. Før det hadde Magnus Wolff Eikrem utnyttet en tabbe fra AaFK-keeper Sten Grytebust allerede etter tre minutter.

– Etterlengtet. jeg har jobbet hardt og vært tålmodig, og så er det å ta vare på muligheten. Den smakte godt, det var på tide, selv om det ikke har vært så mye med spilletid, sa Zekhnini til Discovery etter kampen.

Det holdt til seier for laget som har som mål å kjempe om ligatittelen i år.

– Veldig godt. De klarer ikke å skape all verdens på oss. En veldig god bortekamp, sa Molde-trener Erling Moe.

Tidlig baklengs

Molde har hatt en noe skuffende sesongstart og har tatt ti poeng på de første seks kampene. Mandag skulle romsdalingene måle krefter mot fylkesrival AaFK, og det var de blåkledde som hadde kontroll til tross for at Aalesund har levert godt i starten av comebacksesongen i Eliteserien og tatt åtte poeng.

AaFK møter Sarpsborg borte i neste kamp, mens Molde skal ut i et nytt fylkesoppgjør mot Kristiansund.

Eikrems mål kom allerede etter tre minutters spill. Zekhnini stusset en ball i bakrom som han selv jaktet. Ut kom Grytebust for å klarere, men ballen skled noe av foten i øyeblikket og falt til Eikrem. Han hadde få problemer med å sende ballen i det tomme målet fra rundt 25 meter.

Zekhnini-mål

– Kjedelig at vi kommer tidlig bak. Vi får baklengsmålene på ugunstige tidspunkt. De har god kontroll og vinner fortjent, sa Grytebust.

Det andre målet kom like før pause. Emil Breivik headet ballen inn i feltet igjen i kjølvannet av et hjørnespark, og der fikk Zekhnini stå alene. Han trengte to forsøk på å få ballen forbi Grytebust, men på avslutning nummer to hamret han den i mål.

AaFK-spillerne ropte fortvilet for offside, men uten å få gehør.