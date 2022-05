Vecchia-dobbel i Lerkendal-fest

Stefano Vecchia (til venstre) feirer et mål foran Lerkendal-publikummet 16. mai. Foto: Ole Martin Wold / NTB Les mer Lukk

NTB

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal fikk litt arbeidsro med 3-0 over Sandefjord i Eliteserien fotball. Stefano Vecchia ordnet to mål foran over 20.000 tilskuere.