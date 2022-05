Engelsk fotballtalent står fram som homofil

NTB

Den engelske fotballspilleren Jake Daniels offentliggjorde mandag at han er homofil. Han håper å gi andre mot til gjøre det samme.

17 år gamle Daniels spiller for Blackpool på nivå to i engelsk fotball. Han har akkurat rundet av sine første hele sesong for klubben.

– Denne sesongen har vært en fantastisk sesong for meg på banen, sier angrepsspilleren i en uttalelse.

– Men utenfor banen har jeg gjemt den virkelige meg, og den jeg virkelig er. Jeg har visst hele livet at jeg er homofil, og jeg føler nå at jeg er klar til å komme ut og være meg selv. Det er et skritt inn i det ukjente å være en av de første fotballspillerne i dette landet som avslører min seksualitet, fortsetter han.

Daniels sier han er inspirert av spilleren Josh Cavallo hos det australske laget Adelaide United. Han er den eneste åpent homofile mannen som i øyeblikket spiller for en klubb på øverste nivå i verdensfotballen.

22 år gamle Cavallo sto fram som homofil i oktober.

Vil være forbilde

– Jeg har hatet å lyve hele livet og for å ha følt behov for å endre meg for å passe inn, sier Jake Daniels.

– Jeg ønsker å være et forbilde ved å gjøre dette. Det er mennesker der ute som kanskje ikke føler seg komfortable med å avsløre sin seksualitet. Jeg vil bare fortelle dem at du ikke trenger å endre hvem du er, eller hvordan du bør være, bare for å passe inn. Det å være deg selv og være lykkelig, er det som betyr mest, fortsetter han.

Ifølge 17-åringen skal lagkameratene i Blackpool ha vært svært støttende da han betrodde seg til dem. Klubben opplyste mandag at den er «utrolig stolt» over at Daniels «har nådd et stadium hvor han har styrke til å uttrykke seg både på og utenfor banen».

Får bred støtte

Det engelske fotballforbundet kaller talentet en «inspirasjon» for idretten.

«Dette er et enormt positivt skritt, all den tid vi jobber med å bygge en inkluderende idrett vi alle kan være stolte av,» tvitret forbundet.

«Vi er med deg, og vi håper historien din vil bidra til å gi folk på tvers av idretten styrken og oppmuntringen til å være deres sanne jeg», het det videre i meldingen.

Den eneste åpent homofile mannen som har spilt i engelsk fotballs profesjonelle ligaer var Justin Fashanu. Han sto fram i 1990.