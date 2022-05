Langrenn: Ulvang vil ha like distanser for kvinner og menn

Vegard Ulvang håper å få innført like distanser for kvinner og menn før han gir seg i FIS' langrennskomité. Foto: Ole Martin Wold / NTB

NTB

Vegard Ulvang vil avslutte perioden i FIS' langrennskomité med å få igjennom et forslag om like distanser for kvinner og menn i verdenscupen, skriver Adressa.

– Jeg håper jeg runder av med et nytt historisk vedtak om to uker. Det ligger et forslag på bordet nå, for neste sesong og framtida, om at kvinner og menn skal gå like distanser. Om skiverden er enig med meg, blir det forhåpentligvis vedtatt, sier den norske skilederen til Adresseavisen.

Ulvang går snart ut av Det internasjonale skiforbundets (FIS) langrennskomité, som han har vært leder for siden 2006. 18. mai skal komiteen stemme over forslaget om likestilte distanser.

– Mens herrene har gått 15 kilometer, tremil og femmil, har damedistansene variert veldig. Jeg syns det er et dårlig program i dag, og at det er på tide at vi rydder opp, sier han.

Ulvangs forslag er at begge kjønn skal gå følgende distanser: 10 kilometer, 20 kilometer og 50 kilometer. I VM-sammenheng kan en slik endring tidligst skje i Trondheim i 2025.

– Forslaget vil møte motstand, ikke minst i Norge. Men vi har fått positive signaler fra blant andre Sverige, Finland, USA og en god del andre nasjoner. Skal jeg tippe, tror jeg dette forslaget blir vedtatt, sier Ulvang.