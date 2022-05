Langrenn: Ingen kvinner vil bli hovedtrener for kvinnene

NTB

Den nye hovedtreneren for kvinnelandslaget i langrenn blir en mann.

Totalt var det 23 søkere på de ledige stillingene som hovedtrener og assistenttrener, skriver Adresseavisen.

– Seks personer er kalt inn til førstegangsintervju, og den prosessen er allerede i gang. Deretter venter et finaleheat, med en, to eller kanskje tre kandidater. Alle sammen er meget godt kvalifiserte kandidater, og det syns vi er veldig bra, sier Baard Lund.

Han er rådgiver for Kaluna Nordic og bistår Norges Skiforbund i ansettelsen av trenere for kvinnelandslaget.

– I løpet av et par uker håper vi at hovedtreneren er på plass. Den som blir valgt som hovedtrener vil kunne få et ord med i laget i ansettelsen av den andre trenerjobben, fortsetter Lund.

Målet er at begge trenerne som skal erstatte Ole Morten Iversen og Ola Vigen Hattestad skal være ansatt innen 1. juni.

– Det er overraskende at ingen jenter søker på hovedtrenerjobben. Men vi har noen søkere på trenerjobben. Kanskje er dette et resultat av at det er blitt jobbet for dårlig med å rekruttere kvinnelige trenere i flere år. Det er synd, men ikke noe nytt at det fins få som ønsker slike jobber eller vil søke på dem, sier Lund.