Medier: Avviser Mino Raiola-dødsfall

Flere medier meldte torsdag Erling Braut Haalands agent, Mino Raiola, var død. Meldingene ble senere tilbakevist. – Jeg er forbannet, skriver Raiola selv på Twitter.

Den nederlandske avisen NOS har vært i kontakt med Raiolas nærmeste forretningspartner José Fortes Rodriguez, som avviser dødsfallet.

Han opplyser at Raiola er dårlig, men ikke død.

På Twitter skriv Raiola selv:

«Nåværende helsestatus for de som lurer: Jeg er forbannet, for andre gang på fire måneder dreper de meg. Jeg ser ut til å være i stand til å gjenoppstå».

Alberto Zangrillo, leder for anestesi- og intensivavdelingen ved San Raffaele sykehus i Milano, sier han er opprørt over dem som spekulerer i Raiolas død.

Torsdag ettermiddag ble det meldt i italienske medier, blant dem TV-kanalen TgLa7 at Raiola var død. Storaviser som Gazzetta dello Sport og Il Messaggero gjorde det samme før flere internasjonale medier meldte seg på. Det ble likevel aldri bekreftet fra pårørende eller kretsen rundt agenten.

Raiolas agentbyrå sa til VG at det var diktet opp.

Journalist beklaget

Journalist Tancredi Palmeri tvitret også om Raiolas død. Deretter beklaget han.

«Det var ikke spekulasjoner eller om å være først. Jeg gjør aldri noe slikt. Nyheten ble meldt av TgLa7, den største TV-kanalen i Italia og bekreftet av alle de største mediene i Italia», skriver Palmeri.

Raiola er agenten til den norske fotballstjernen Erling Braut Haaland. Samarbeidet med nordmannen ble først kjent etter overgangen fra Molde til Red Bull Salzburg.

Raiola er regnet som en av de mektigste fotballagentene i verden, og kanskje den mest omstridte.

Pizzabaker

Italieneren har versert i mediene den siste tiden i forbindelse med ryktene om Haalands neste arbeidsgiver. Flere medier meldte at de to møtte hverandre i Monaco for noen dager siden. En hel fotballverden venter på at Haaland skal skifte beite fra Borussia Dortmund i løpet av den neste tiden.

– Jeg og far kom i kontakt med ham, og vi bruker ham fordi vi tror han er den beste i gamet. Det er et enkelt valg, sa Haaland til Aftenposten høsten 2020.

Raiola ble født i Italia og flyttet til Nederland med familien som ettåring. Han var blant annet pizzabaker før han begynte i agentbransjen, som har fulgt ham hele hans karriere.

Fakta om Mino Raiola * Født 4. november 1967 i Nocera Inferiore i Italia * Vokste opp i Nederland og spilte for ungdomslaget til HFC Haarlem * Har vært agent for flere av verdens beste fotballspillere * I 2016 skal han ha fått 250 millioner for å ha sikret Paul Pogbas overgang til Manchester United * Ble midlertidig utestengt av det italienske fotballforbundet i tre måneder i 2019 * Ble i 2019 agenten til Dortmunds Erling Braut Haaland * Døde torsdag etter et sykdomsforfall, ifølge italienske medier

Store stjerner

Raiola er bosatt i Monaco, og skal ha en formue på flere hundre millioner kroner.

Raiola er agent for noen av verdens største spillere som blant annet Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Matthijs de Ligt og Paul Pogba.

Rettingslogg: I den opprinnelige versjonen av denne artikkelen meldte ABC Nyheter at Raiola var død, etter at flere italienske og internasjonale medier meldte dette. Etter at representanter for agenten avkreftet dødsfallet ble artikkelen endret klokken 14.35.