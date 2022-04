Bodø/Glimts Saltnes utestengt – får ikke spille de to neste seriekampene

NTB

Ulrik Saltnes er idømt to kampers utelukkelse etter kampen mot Viking. Straffen skal sones i de to kommende seriekampene.

Saken ble først behandlet i fotballforbundets påtalememnd før disiplinærutvalget tok over. Det var i den siste instansen straffeutmålingen ble fastsatt.

Norges Fotballforbund skriver på sine hjemmesider at straffen skal sones i de to neste seriekampene. Det betyr at han får spille cupfinalen mot Molde kommende søndag.

I begrunnelsen for straffen skriver fotballforbundet:

Etter reaksjonsreglementet kan disiplinærutvalget, etter påtale fra påtalenemnda, behandle saker om overtredelser begått i tilknytning til kamp uten at det ledet til utvisning. Det er kun overtredelser som normalt vil medføre minst to kampers karantene som kan følges opp på dette grunnlaget.

Etter retningslinjer for disiplinærsaker punkt 12 er det særlig følgende forhold som faller inn under denne bestemmelsen:

1. Situasjoner som dommeren ikke har sett og dermed ikke bedømt

2. Komplekse eller uoversiktlige situasjoner som inneholder handlinger som dommeren ikke har sett.

Konklusjon

I dommen som er lagt ut på NFFs hjemmesider heter det:

- Disiplinærutvalget mener at TV-bildene klart viser at Ulrik Saltnes setter kneet i ryggen på Viking-spiller Kevin Kabran. Basert på informasjon innhentet av påtalenemnda fra kampens dommerteam er det bekreftet at dommerteamet ikke så den aktuelle hendelsen/episoden. I likhet med påtalenemnda finner disiplinærutvalget at bevisene i saken, herunder særlig fremlagte videobilder, godtgjør at Saltnes foretar den aktuelle handlingen bevisst eller med vilje. Disiplinærutvalget har derfor konkludert med Saltnes har handlet på en slik måte at han skal sanksjoneres for hendelsen, som normalt ville gitt utvisning hvis dommeren hadde sett den.

Disipilærutvalget har konkludert med at Saltnes har handlet på en slik måte at han skal sanskoneres for hendelsen, som normalt ville ha gitt utvisning hvis dommeren hadde sett den.

De er enig med ppåtalenemnda som som mener at handlingen må anses som "voldsom opptreden".

Diskutert

TV-bildene av Saltnes-situasjonen ble hyppig diskutert etter søndagens storkamp i Eliteserien. Glimt-kapteinen satte kneet hardt i ryggen på Kevin Kabran etter å ha blitt dratt i bakken av Vikings svenske ving.

Glimt lå på dette tidspunktet under 0-2, som også ble sluttresultatet i kampen.

– Det er unødvendig av meg, fordi jeg blir irritert over at han holder meg. Jeg tror han skal beholde ballen, men det gjør han jo ikke, så det er unødvendig. Men hvis vi skal gå igjennom alle situasjoner som dette, så er det flere som bør bli tatt, sa Saltnes til Discovery.

Glimt-trener Kjetil Knutsen mente dommeren la listen for høyt i kampen, og at hendelsen med Saltnes var én av mange.

– Hvis du snakker om at dette skal være en karantene, da ler jeg meg i hjel. Det synes ikke jeg, sa Knutsen, som ikke fryktet etterspill.