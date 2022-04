City-seier etter målrush, forsvarsfeil og skuddperle – Real Madrids finalehåp lever

NTB

Champions League-semifinalen mellom Manchester City og Real Madrid overgikk forventningene og ga scoring på scoring. City har med seg 4-3 til returoppgjøret.

– Dette er faktisk en helt vill kamp, sa TV 2s ekspertkommentator Brede Hangeland etter en times spill.

Nok en gang var det Karim Benzema som reddet Real Madrid. Hans to mål gjorde ham til den første i CL-historien til å score fem mål på bortebane i sluttspillet av turneringen.

– Et tap er aldri bra, fordi vi er virkelig glade i Champions League. Det viktigste var at vi ikke ga opp. Vi er alle med helt til slutt, sa Benzema til Movistar+.

City tok ledelsen allerede etter 1.34 minutter. Da headet Kevin de Bruyne inn et innlegg fra Riyad Mahrez i et passivt Real-forsvar. Gabriel Jesus utnyttet en feil av David Alaba til å gjøre 2-0 etter elleve minutter.

Føringen kunne og burde kanskje vært 3-0 ikke lenge etter. Mahrez valgte avslutning framfor å sende ballen til langt bedre plasserte lagkamerater. City-manager Pep Guardiola reagerte umiddelbart med et voldsomt sinneutbrudd på sidelinjen.

Real Madrid spilte seg noe inn i kampen etter hvert. Benzema reduserte til 1-2 da han fikk venstrefoten på et innlegg. Oleksandr Zintsjenko gjorde ikke noen fullgod jobb i markeringen i forkant.

Mahrez traff så stolpen like etter pause. Returen havnet i beina til Phil Foden som styrte ballen rett på en motspiller inne på streken.

Foden rettet det opp igjen etter ytterligere noen minutter. Han fikk umarkert heade inn 3-1.

– For fansen var det åpenbart en fantastisk fotballkamp. Vi møter et lag som har vunnet mesterligaen mange ganger, og hvis vi gir bort ballen, straffer de oss. Det er noe vi må jobbe med til returkampen. Dette er ikke avgjort, sa Foden.

Så var det City-innbytter Fernandinhos tur til å bomme i forsvarsspillet på midtstreken. Det gjorde at Vinicius Junior løp nærmere 50 meter med ballen før han styrte inn 2-3-scoringen.

Iskald Benzema

Bernardo Silva trengte ingen gaver fra Real-forsvaret da han hamret inn 4-2. I forkant valgte dommeren Istvan Kovacs intelligent nok å la spillet gå videre tross et klart frispark til City.

Men det var ikke over med det. Aymeric Laporte holdt høyrearmen for langt ute fra kroppen og forårsaket en klar straffe til Real. Benzema misset ikke da han la inn et Panenka-spark som ordnet 3-4.

I den andre semifinalen møtes Liverpool (starter hjemme onsdag) og Villarreal. Bortemålsregelen er fjernet denne sesongen. En ettmålsseier for Real Madrid i returkampen betyr ekstraomganger.