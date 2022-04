Adressa: Bratseth trekker seg fra Rosenborgs styre

NTB

Rune Bratseth trekker seg fra Rosenborgs styre med umiddelbar virkning, opplyser Adresseavisen.

– Vi i styret ble innkalt til et møte søndag. Da benyttet jeg anledningen til å varsle fra om at jeg ikke ønsker å være med lenger, sier han til Adressa.

Bratseth debuterte for Rosenborg i 1983 og har vært i klubben i flere perioder som spiller. Han har også vært sportsdirektør. De siste årene har han vært i styremedlem. Han skulle sittet til årsmøtet i 2023, men trekker seg på dagen.

I forrige uke ble det kjent at det er kommet et mistillitsforslag mot Bratseth til årsmøtet fra en gruppe RBK-medlemmer. Bratseth har også tidligere opplevd å få kritikk og trusler.

– Jeg uttalte meg etter at det var kommet et mistillitsforslag til årsmøtet. Der stilte jeg spørsmål rundt hvordan framtiden vil se ut, blant annet når man skal rekruttere nye styremedlemmer til RBK. Hvem orker å sitte i et slikt ulønnet verv når man kun utsettes for kritikk? Og hvor enkelte medlemmer i klubben, uten innsikt eller kunnskap om det som foregår på styrerommet, uttaler seg slik man gjør? Det gjelder også i sosiale medier, sier han.