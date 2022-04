Hovland og Morikawa 13 slag bak vinnerne

NTB

Viktor Hovland og Collin Morikawa spilte siste runde av parturneringen i golf i Louisiana på par og endte på delt 29.-plass, 13 slag bak vinnerne.

Duoen var på forhånd blant favorittene i turneringen, men de fikk det ikke til å svinge. Det gjorde derimot Xander Schauffele og Patrick Cantlay, som ledet turneringen fra første dag og vant med to slag tross en beskjeden runde på par søndag.

Hovland og Morikawa flørtet med tetstriden første dag, men var siden aldri i nærheten. Den første runden endte på sju slag under par, før de måtte kjempe for å greie cuten på dag to med to slag under par.

På lørdagens runde spilte de en ny runde sju slag under par, men etter at de kun greide to birdier og gikk på to bogeyer søndag endte de på 16 slag under par totalt.

Det var fourballformat første og tredje dag, altså at spillerne har hver sin ball og beste resultat teller på hvert hull. Fredag og søndag var det foursome. Da slår spillerne annenhver gang på samme ball, og det blir vanskeligere å få lav score.

Søndag fikk den norsk-amerikanske duoen bogey på 5. hull før de slo tilbake med birdie på det 7. hullet. På hull ti ble det en ny bogey før den siste birdien kom på det 13. hullet.