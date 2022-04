Viking sørget for Glimts første nederlag: – Ikke mye å rope hurra for

Sebastian Sebulonsen (t.v.) og Zlatko Tripic scoret begge for Viking mot Bodø/Glimt søndag. Foto: Carina Johansen / NTB

NTB

Viking slo Bodø/Glimt 2-0 på hjemmebane i Eliteserien søndag, og med det påførte de nordlendingenes det første serietapet siden juni i fjor.

Da tapte de 0-1 for Sandefjord.

Med seieren klatret Viking opp på ni poeng, mens Glimt blir stående med sine sju.

Viking meldte noen timer før avspark at det var ledige billetter bare i ståfeltet. Det var over 15.000 tilskuere på plass for å se Viking ta en sterk seier.

– Vi er strålende fornøyd. De skaper ikke så mye, og jeg synes det er en fortjent seier til slutt, sa Viking-trener Morten Jensen til Discovery.

– Det er så mange tilskuere og så mye trykk

Zlatko Tripic ble matchvinner for siddisene med sin scoring etter en snau halvtime. I 2. omgang doblet Sebastian Sebulonsen ledelsen, noe som sto seg ut kampen.

– Sinnssykt deilig. Det er så mange tilskuere og så mye trykk. De har vært veldig gode så det og få en 2-0-seier smakte, sa Sebulonsen.

Glimt-trener Kjetil Knutsen gjorde to bytter til 2. omgang. Inn kom Amahl Pellegrino og Victor Boniface, men de greide ikke å gi Glimt det lille sparket de trengte. Boniface ble dessuten utvist for to gule kort etter 73 minutter.

– Det var ikke mye å rope hurra for, dessverre. Vi blir kjempet ut av stilen, sa Ulrik Saltnes.

Han satte kneet sitt i ryggen på Kevin Kabran underveis, noe som vakte store reaksjoner hos Viking-troppen. I etterkant var Saltnes klar på at det var «unødvendig» av ham å gjøre det.

Fortjent

– Vi taper fortjent. Vi klarer ikke å håndtere det høye presset. Totalt sett er de hvassere enn oss i dag, sa Glimt-stopper Marius Høibråten.

Glimt tar imot Lillestrøm i neste kamp, mens Viking møter Haugesund, også det på hjemmebane.

Tripic sendte Viking i ledelsen etter 26 minutter. Samúel Fridjónsson vendte flott på 18 meter og løsnet et skudd. Det gikk via en Glimt-forsvarer og landet hos Veton Berisha, som hamret ballen inn foran mål. Den traff en noe uvitende Tripic i foten og gikk i mål, til ellevill jubel hos de fremmøtte.

Før det hadde Ola Solbakken kommet til en god sjanse, men avslutningen gikk like utenfor.

I etterkant av Tripic-scoringen styrte Glimt kampen og kom til flere store sjanser, men et godt Viking-lag holdt de regjerende seriemesterne i sjakk.

Rødt kort

Etter 67 minutter doblet Sebulonsen med et hardt lavt skudd som Glimt-keeper Nikita Haikin var sjanseløs på.

Det hjalp ikke de gulkledde at innbytter Boniface fikk marsjordre. Først fikk han gult kort for protester etter å ha laget frispark, før han satte hånden i ansiktet på Viking-stopper David Brekalo og ble vist ut etter kun en halvtime på banen.

Det var til tider et svært frustrert Glimt-lag som slet med å få spillet til å sitte.