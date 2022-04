Stavanger Oilers ble norgesmester for åttende gang etter seier mot Storhamar: – Det har vært noen tøffe år

NTB

Stavanger Oilers slo Storhamar 5-2 søndag og sikret med det sin åttende NM-tittel i ishockey. De slo Hamar-klubben i fire strake kamper.

Oilers var suverene også i grunnspillet, der de hadde sikret gullet flere runder før slutt. Mot Storhamar trengte de ikke mer enn de fire første kampene på å bevise at de er Norges beste lag.

Den åttende tittelen betyr at Oilers nå er likt med Forward som Norges nest mest suksessrike klubb i NM-sammenheng. Kun Vålerenga har flere med sine 26 triumfer. Forward tok sju av titlene under navnet Gamlebyen.

Oilers vant sju ganger fra 2010 til 2017. I 2011 vant Sparta NM. Oilers har tidligere tatt seg forbi Ringerike og Sparta på vei mot finalen.

Stort kutt i ansiktet

Den fjerde seieren mot Storhamar ble sikret med scoringer av Dan Kissel, Steven Whitney, Gregory Mauldin, André Strandborg og Jarrett Burton. Kampen var jevnspilt, og begge lag skapte sjanser, men Oilers var hvassest foran mål.

Eskild Bakke Olsen og Erik de La Rose scoret målene for vertene.

Storhamars Jacob Lundell Noer pådro seg et stort kutt i ansiktet da han fikk skøyten til lagkamerat Jan Berjcak i ansiktet i 2. periode. Han blødde mye i etterkant og måtte ta en tur i garderoben.

Han var tilbake på isen i tredje periode, og TV-bildene viste et langt kutt over Noers nese og på kinnet. Han kunne likevel ikke hindre Storhamar-tap.

Vendte til seier

Bakke Olsen sendte vertene opp i ledelsen tidlig i den første perioden, men deretter handlet alt om gjestene fra Stavanger.

Kissel utlignet snaue ti minutter senere da han kom alene med Storhamar-keeper Evan Buitenhuis. Tidlig i 2. periode var Whitney sikker da han fikk pucken rett foran mål. Ludvig Hoff slo en flott pasning til Whitney.

Med 18 sekunder igjen av perioden fikk Mauldin pucken foran mål og tok seg ett sekund før han fikk avsluttet med et hardt vristskudd som gikk via Buitenhuis og i mål.

Press

Dermed var presset på Storhamar som måtte score minst tre mål for å ha håp om videre spill i finaleserien. Storhamar tok seg til finalen etter å ha slått ut Vålerenga og Stjernen.

– Vi har 20 minutter på å komme tilbake, så vi vil gi alt og se hva som skjer. Vi må få fram killerinstinktet, sa Storhamars Josh Nicholls foran den siste perioden.

I visshet om at det måtte scores mål var det Oilers som var best også i tredjeperioden. Etter kun to minutter spill økte Strandborg ledelsen fra spiss vinkel. Med sju minutter igjen scoret Burton. De La Rose reduserte et drøyt minutt før slutt.

Med det kunne Oilers juble for en ny NM-tittel. Det har ikke blitt spilt NM siden 2019 grunnet koronapandemien. Den gang stakk Frisk Asker av med seieren.

Før det vant Storhamar, før tittelen nå er tilbake i Stavanger etter fem år utenbys.