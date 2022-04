KBK rotet bort seieren: – Enkelte må lære fort

Kristiansunds trener Christian Michelsen i aksjon på sidelinjen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB Les mer Lukk

NTB

Kristiansund lå an til å ta sin første seier for sesongen, men en ukrainer sørget for 2-2 like før slutt, og KBK måtte nøye seg med sesongens første poeng.