Hovland og Morikawa 13 slag bak lederne

Viktor Hovland har ikke fått det til i parturneringen i Louisiana. Foto: Tony Gutierrez, AP / NTB

NTB

Viktor Hovland og Collin Morikawa gikk tredje runde i parturneringen Classic of New Orleans sju slag under par og er langt bak tetsjiktet før siste runde.