Arsenal slo Manchester United 3-1 og tok viktige poeng i kampen om topp fire

Arsenal er for fullt med i kampen om topp fire og mesterligaspill neste sesong med 3-1-seier over Manchester United i Premier League lørdag.

Martin Ødegaard var kaptein i tredje kamp på rad for vertene og herjet til tider på midtbanen. Han både skapte og kom selv til flere store sjanser, men uttellingen uteble. Han var spesielt god i første omgang.

Arsenal-backen Nuno Tavares scoret sitt første seriemål for sesongen etter kun tre minutter, mens Bukayo Saka og Granit Xhaka også tegnet seg på scoringslisten for vertene. Cristiano Ronaldo reduserte for United, men det holdt ikke for de røde djevlene.

I tillegg bommet Bruno Fernandes på straffespark ti minutter ut i annen omgang.

Tapet betyr at Uniteds håp om topp fire og mesterligaspill langt på vei er ute. De har nå seks poeng opp til Arsenal på fjerdeplass. Ødegaard og co. har også en kamp mindre spilt. I tillegg har Tottenham tre poeng ned til United og to kamper til gode.

Ronaldo-markering

I likhet med på Anfield tidligere i uken, markerte også Arsenal-publikumet sin støtte til Uniteds stjernespiss Ronaldo etter at han nylig mistet et nyfødt sønn.

Markeringen ble holdt av supportere fra begge leirer i kampens sjuende minutt. Ronaldo spiller med nummer 7 på ryggen.

To minutter etter 2-0-scoringen til Arsenal, var portugiseren frampå i feltet og satte inn 1-2. Det var hans 100. mål på 223 Premier League-kamper. Under feiringen pekte han mot himmelen.

Tidlig kalddusj

Kampen startet samtidig som et mareritt for poengjagende United da Tavares sendte hjemmelaget i føringen etter kun tre minutters spill. United-forsvaret greide ikke å klarere et innlegg, og på bakerste stolpe sto Saka. Engelskmannen avsluttet flott, men De Gea gjorde en god redning. På returen ventet imidlertid Tavares og satte enkelt ballen i tomt mål.

Etter ti minutter fikk Fernandes en enorm mulighet til å utligne, men avslutningen gikk til side for mål.

En halvtime ut i kampen satte Eddie Nketiah ballen i mål, men scoringen ble annullert for offside. Imidlertid ble VAR koblet inn da Saka ble felt i forkant. De konkluderte med straffespark som Saka selv satte i mål.

Dominerte

Kun to minutter senere reduserte Ronaldo. Nemanja Matic slo et flott innlegg som 37-åringen omsatte i mål.

I annen omgang kom United ut med mer tempo, og etter ti minutter fikk de straffe da målscorer Tavares handset i eget felt.

Fernandes greide likevel ikke gjøre som han vanligvis gjør, og ballen gikk i stolpen og ut. Noen minutter senere var Diogo Dalot nære, men Arsenal-keeper Aaron Ramsdale fikk slått ballen i stolpen og ut.

Etter at United hadde dominert den første halvdelen av omgangen, fikk Xhaka stjernetreff etter 70 minutter. Ballen blåste forbi De Gea fra rundt 20 meter. Det avgjorde oppgjøret.