Pogba kan ha spilt sin siste United-kamp

NTB

Midtbanestjernen Paul Pogba er utilgjengelig mot Arsenal i helgen på grunn av en leggskade. Trolig har han gjort unna sine siste minutter for Manchester United.

United-manager Ralf Rangnick fortalte på pressekonferansen foran storkampen at det er tvilsomt at Pogba rekker flere kamper denne sesongen.

Franskmannen er på utgående kontrakt og forlater trolig United i sommer.

– Slik det så ut på undersøkelsen, virker det svært usannsynlig at han kan spille igjen. Legen fortalte meg at det tar minst fire uker å bli klar, sa Rangnick.

United spiller sesongens siste kamp 22. mai.

Rangnick avslørte samtidig at Cristiano Ronaldo er aktuell for Arsenal-kampen. Han sto over mot Liverpool tidligere i uken etter å ha mistet en sønn.

Også Scott McTominay og Raphaël Varane er tilgjengelige.

Store utskiftninger

Pogba er blant flere spillere på utgående kontrakt som etter alle solemerker skifter klubb etter sesongen. Rangnick har vært åpen om at United må hente inn mange spillere i sommer og forklarer det delvis med spillerne som er på vei ut.

Det gjentok han da han fredag fikk spørsmål om Erik ten Hag, den nyansatte manageren som skal overta tyskerens jobb.

– Jeg har ikke snakket med Erik ennå, men om han spør meg om min oppfatning, er jeg klar for å snakke. Han har selvsagt også sine egne ideer. Men det er helt klart at tre-fire spillere ikke er nok, når du ser på hvor mange som har utgående kontrakter, sa Rangnick.

Positiv

Han er selv positiv til at det er nettopp Ajax-treneren Ten Hag som kommer inn som permanent United-sjef.

– Vi kjenner ikke hverandre og har ikke møttes personlig. Men jeg husker ham fra Bayerns ungdomsavdeling, og nå i Ajax. Jeg liker fotballen hans, og jeg tror at han med en full sesongoppkjøring får sjansen til å bygge et nytt lag. Jeg er ganske sikker på at vi vil få se et annerledes lag og en forbedring på banen.

Rangnick har ikke vært direkte involvert i arbeidet med å ansette ny manager, men sier:

– Jeg visste at Erik var en av kandidatene, og jeg fortalte dem (styret), ut fra det jeg har hørt, at han ville være et godt valg.