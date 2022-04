Salah om kontaktdrøyingen: – Handler ikke bare om penger

NTB

Mohamed Salah aner ikke om Liverpool-oppholdet blir forlenget eller hvor klubbframtiden tar ham fra sommeren 2023.

Egypteren har lenge vært i forhandlinger med Liverpool, men fortsatt er ikke partene enige om en ny langtidsavtale.

– Jeg tror fansen vet hva jeg vil. Avtaler handler ikke bare om penger, så jeg vet ikke. Jeg kan ikke fortelle deg eksakt. Jeg har ett år igjen, sier Salah i et intervju med fotballmagasinet Four-Four-Two.

29-åringen har vært en stor hit på Anfield siden overgangen fra Roma i 2017. Han står med 155 mål på 245 Liverpool-kamper.

Les alt om Premier League her

– Denne klubben betyr mye for meg. Jeg nyter fotballen min mer her enn noen andre steder. Jeg har gitt alt for klubben, og alle har sett det. Jeg har hatt noen helt utrolige øyeblikk, vunnet trofeer, scoret mål og fått individuell heder. Her er det som en familie, utdyper Salah.

Denne sesongen kan Liverpool ta en historisk kvadrupel. Laget har allerede vunnet ligacupen og er på skuddhold i Premier League (ett poeng bak Manchester City), Champions League (semifinale mot Villarreal) og FA-cupen (finale mot Chelsea).

Salah frykter ikke at spekulasjoner om framtiden hans vil forstyrre vårinnspurten.

– Jeg er ikke bekymret. La oss avslutte sesongen så bra som mulig. Deretter går jeg inn i mitt siste år, og da får vi se hva som skjer.