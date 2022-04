Erik ten Hag blir Manchester United-manager

Erik ten Hag tar over Manchester United etter sesongen. Foto: Peter Dejong / AP / NTB

NTB

Nederlandske Erik ten Hag er Manchester Uniteds nye manager. Klubben opplyser at han skal lede klubben fra sommeren av.

Ten Hag har ledet Ajax siden 2017 og har tatt laget til flere sterke plasseringer i Europa. I 2018/19-sesongen tok han de til semifinalen av mesterligaen. Der ble det stoppet av Tottenham, som gikk videre etter at Lucas Moura scoret seks minutter på overtid.

Han har vunnet ligaen og cupen to ganger hver siden 2018, der han tok «The Double» i både 2018/19 og 2020/21.

– Vi skulle ønske vi kunne ha beholdt Erik i Ajax lenger. Nå tar han steget til en av de største klubbene i verden, sier Ajax-direktør Edwin van der Sar, som har en fortid som United-keeper, til BBC.

– Vi skylder Erik en stor takk for det han har gjort med Ajax, men vi er ikke ferdige ennå. Nå handler det om å ta hjem ligatittelen, fortsetter han.

Vrient

Ten Hag erstatter Ralf Rangnick, som har vært klubbens midlertidige manager etter at Ole Gunnar Solskjær fikk sparken i november. Etter planen skal Rangnick gå inn i en rådgiverrolle etter sesongen, og han vil trolig jobbe tett med Ten Hag.

– Det er en stor ære å bli ansatt som Manchester United-manager, og jeg er veldig spent på utfordringen som ligger foran meg. Jeg kjenner klubbens historie og fansens lidenskap, og jeg har absolutt mål om å utvikle et lag som kan gi dem suksessen de fortjener, sier Ten Hag.

Så langt har ingen managere i United lyktes skikkelig etter at legenden Alex Ferguson gikk av i 2013.

ESPN meldte tidligere i april at de hadde fått bekreftet fra kilder tett på klubben nederlenderen Ten Hag ville ta over laget. United har trøblet denne sesongen og står for øyeblikket utenfor topp fire som gir mesterligaspill.

Supporterfavoritt

Mauricio Pochettino (Paris Saint-Germain), Luis Enrique (Spania) og Julen Lopetegui (Sevilla) var også på Uniteds ønskeliste, men Ten Hag skal ha vært favoritten fra start.

– United-fansen har også hatt Ten Hag som en klar favoritt. Han og Pochettino var de to som ønsket jobben, og fansen ønsket seg nederlenderen, sier den kjente United-skribenten Andy Mitten til TV 2.

Etter at Alex Ferguson ga seg i 2013 har United hatt fem managere. En av disse var Ole Gunnar Solskjær. Han ledet klubben i snaut tre år i perioden 2018-21.

