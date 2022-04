Drillo fyller 80 år: – Gruer meg mer enn jeg gleder meg

Egil Drillo Olsen under førpremiere på filmen «Alt for Norge» på Bergen kino.

NTB

Fredag fyller Egil «Drillo» Olsen 80 år. Samme dag er det norgespremiere på dokumentarfilmen om landslaget på 1990-tallet. Drillo gleder seg mest til lørdag.

– Hva skjer lørdag?

– Da skal jeg ingenting, sier Drillo i et telefonintervju med NTB.

Intervjuet må holdes kort. Drillo er en travel mann denne uken med førpremierer og promotering av kinodokumentaren Alt for Norge . Fredag toppes det med norgespremiere på Colosseum kino i Oslo og 80-årsfeiring for tidenes største landslagssjef for Norge.

– Nå har det vært veldig hektisk. Litt for hektisk i forhold til hva jeg er vant til og hva jeg liker. Jeg gleder meg vilt til lørdag, forteller han.

En markering skal også finne sted på Ullevaal stadion i etterkant av kinopremieren. Drillo modererer seg litt, men bare litt:

– Jeg må nesten si at jeg gleder meg litt, men jeg gruer meg mer enn jeg gleder meg, tror jeg.

Drillo ledet Norge i to perioder mellom 1990 og 2013. Det ble til sammen 137 kamper og 71 seirer.

Nå fyller han 80 år.

– Det er beviset på at du har blitt gammel. Jeg har jo vært klar over at det har ligget i kortene en stund. Jeg merker jo alderen, for all del. Litt på fysikken først og fremst, sier Olsen.

– Jeg er veldig flink

Han holder seg likevel godt i gang.

– Jeg er veldig flink. Og så har jeg en kjerring og en datter som pusher meg veldig om jeg skulle prøve å sluntre unna. Jeg går tur og trener hver dag.

– Det er ikke verst?

– Nei. Jeg er sikkert litt flinkere enn de fleste 80-åringer, sier han.

Drillo har aldri elsket rampelyset, selv om fotballen og hans suksess har gitt ham en drøss av oppmerksomhet også lenge etter han ga seg. Har han myknet opp om synet på oppmerksomhet rundt egen person?

– Jeg er nok lik som før. Jeg synes det er en av svakhetene med filmen òg. Det er litt mye meg og Drillo og litt for lite fotball, sier han.

Filmen

Det bringer oss over på dokumentarfilmen. 1990-tallet ga to VM-sluttspill for landslaget som bare ble kalt «Drillos». I filmen er det scener han skulle ønske var kuttet vekk. Ett av dem er fra klubbhuset til Østsiden hvor fokuset blir for stort.

– Det er for mye meg, gjentar han.

– Det er mye bra òg. Det er ikke mitt gebet. Disse gutta kan ting som jeg ikke kan, forteller Drillo.

«Gutta» er Jo Vemund Svendsen og Daniel Høglund, som har hatt regi. Filmen kulminerer naturlig nok med det ikoniske øyeblikket i Marseille hvor Kjetil Rekdal scorer på straffespark mot Brasil. Filmen er trolig ikke for dem som får sin kinoopplevelse «spoilet» av dette.

Dokumentaren inneholder mye nytt videomateriale og private opptak man ikke har sett før. Drillo har selv bidratt med å bli intervjuet en rekke ganger.

– Det mest positive er at det er veldig mye i filmen som jeg aldri hadde sett før.

Mer TV

I tillegg til filmen er det ventet at Drillo vil fortsette å dukke opp på skjermen for TV 2 under deres fotballsendinger, spesielt under landskamper. Kanalens sportsredaktør Vegard Jansen Hagen har uttalt til Dagbladet at det er det alltid er plass til ham.

– Jeg får se hvor lenge de gidder å ha meg med, svarer Drillo.

– Men du er interessert?

– Ja, så lenge jeg føler jeg er oppegående fotballmessig og ser såpass mye fotball som jeg gjør. Jeg føler jeg henger med i hvert fall, sier han ydmykt.

Nye avtaler må rekkes, og Drillo må legge på. Et siste spørsmål er det likevel tid til.

– Hva skal du bruke lørdagen til?

– Da skal jeg slappe helt av, sette meg på terrassen hvis det er fint vær og ta en pils.