Ingen norske dommere i fotball-EM

Franske Stéphanie Frappart ble i fjor første kvinnelige dommer i fotball-EM for menn. Under sommerens kvinne-EM skal hun være hoveddommer. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Uefa har utpekt dommerteamene til sommerens fotball-EM for kvinner. Norge er ikke representert blant de 55 navnene.

EM skal i år spilles utelukkende med kvinner som hoved-, assistent- og fjerdedommere. I VAR-rommet vil det være flest menn, hvilket skyldes at herredommere har langt mer utdanning og erfaring innen videodømming.

I alt har Det europeiske fotballforbundet (Uefa) valgt ut 13 hoveddommere, 25 assistentdommere, 15 VAR-dommere og to støttedommere (fjerdedommere) til mesterskapet i England.

– Vi har hatt noen tøffe valg å ta, for nå har vi en voksende gruppe av høykvalitetsdommere å velge fra. Vi vet at alle de utvalgte dommerne har det som kreves for å levere trygg og korrekt dømming i sluttspillet, sier Uefas dommersjef Roberto Rosetti.

Alle de utvalgte dommerne er europeere med unntak av venezuelanske Emikar Calderas Barrera, som er inne gjennom et samarbeid mellom Uefa og Sør-Amerikas fotballforbund, Conmebol.

Hoveddommere:

Jana Adámková (Tsjekkia), Emikar Caldera Barrera (Venezuela), Iuliana Demetrescu (Romania), Cheryl Foster (Wales), Stéphanie Frappart (Frankrike), Marta Huerta de Aza (Spania), Riem Hussein (Tyskland), Lina Lehtovaara (Finland), Ivana Martinčić (Kroatia), Kateryna Monzul (Ukraina), Tess Olofsson (Sverige), Esther Staubli (Sveits), Rebecca Welch (England).

EM-sluttspillet spilles fra 6. til 31. juli. Norge er i gruppe med vertsnasjonen England, Nord-Irland og Østerrike og skal spille gruppekamper i Southampton og Brighton.